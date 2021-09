[아시아경제 지연진 기자] 상장폐지 위기에 몰렸던 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 3,410 전일대비 785 등락률 +29.90% 거래량 2,108,706 전일가 2,625 2021.09.17 10:02 장중(20분지연) 관련기사 흥아해운, 거래 재개 첫날 상한가 직행[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일흥아해운 상장유지 결정…15일부터 거래 재개 close 이 거래 재개 이후 사흘 연속 상한가를 기록 중이다.

흥아해운은 17일 유가증권시장에서 개장 직후 전일대비 29.90%(785원) 오른 3410원에 거래되고 있다. 흥아해운은 이날 장 초반 직후인 9시2분쯤 바로 상한가에 진입했다

앞서 흥아해운은 거래가 재개된 지난 15일 이후 이틀 연속 상한가를 기록한 바 있다. 이날 역시 상한가로 장을 마칠 경우 3거래일 연속 기록을 세우게 된다.

흥아해운의 거래가 재개된 것은 지난해 3월 말 이후 약 1년 6개월 만이다. 앞서 흥아해운은 2019사업연도 감사의견으로 '의견거절'을 받으면서 상장폐지 위기에 놓였다. 하지만 한국거래소가 흥아해운에 대해 상장유지 결정을 내리면서 거래가 재개됐다.

