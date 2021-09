밀알복지재단 기빙플러스, 취약계층 500가구에 긴습생계지원키트

[아시아경제 김봉수 기자] 밀알복지재단이 운영하는 기빙플러스는 추석을 맞아 1억7000만원 상당의 긴급생계지원 키트 '자상 한 상자'를 취약계층 가정 500곳에 전달했다고 16일 밝혔다.

서울, 경기, 대구 지역의 구청과 주민센터를 통해 지원이 시급한 장애인과 독거노인 가정에 지난 15일 전달됐다. 코로나19 사태 장기화로 어려움을 겪는 취약계층을 지원하기 위해 상자당 35만 원 상당의 식료품·생필품을 담았다. '자상 한 상자'는 '자발적 상생'을 실천하는 자상한 기업들의 기부 물품이 담긴 상자라는 뜻이다.

샘표식품과 본아이에프, 뉴트리원, 한국맥널티, 롯데제과, 글로벌비엠에스, 화인푸드, 대한SNS운영자협회, 케이디컴퍼니, 엘유케이, 오아시스브릿지, 비타바이오, 씨믹스, 동구밭, 헤드스파7, 래오이경제 등 16개 기업이 참여해 자사 물품을 기부했다.

김인종 밀알복지재단 기빙플러스본부장은 "코로나19 장기화로 모두가 어려운 시기임에도 나보다 더 힘든 이웃을 위해 선뜻 물품을 기부해주신 기업들에 감사드린다"며 "앞으로도 사각지대의 취약계층과 사회공헌을 희망하는 기업의 가교가 되어 다양한 사회적 가치를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 밀알복지재단 기빙플러스는 기업에서 새 상품을 기부 받아 판매한 수익으로 취약계층을 고용하고, 자원순환으로 환경을 보호하는 기업사회공헌(CSR) 전문 나눔스토어다. 지난해 11월부터는 '자상 한 상자' 캠페인을 통해 사회공헌을 실천하는 기업들과 취약계층을 연결해오고 있다.

밀알복지재단은 1993년 설립돼 장애인, 노인, 지역사회 등을 위한 47개 시설과 9개 지부를 운영하고 있다. 해외 11개국에서도 아동보육, 보건의료, 긴급구호 등 국제개발협력사업을 수행한다.

