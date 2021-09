남원시, 추석 연휴기간 ‘비상진료체계’ 구축

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시보건소(소장 한용재)는 추석 명절을 맞이해 연휴기간인 오는 18일부터 22일까지 시민들이 건강하고 안전한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 비상진료체계를 구축·운영한다고 16일 밝혔다.

보건소는 연휴기간 응급환자가 다수 발생할 경우를 대비해 비상진료 대책상황실을 운영하고, 코로나19 의심 또는 환자 발생에 대처하기 위해 선별진료소도 운영할 계획이다.

또 지역응급의료기관인 남원의료원 응급실 24시간 운영 및 비상진료 의료기관, 휴일지킴이 약국, 공공보건기관 등 총 155개소를 지정해 진료공백을 최소화할 예정이다.

이외에도 소화제나 파스 등 일반 상비약이 필요한 경우 안전상비의약품 판매업소(24시간 운영 편의점)에서 구입할 수 있다.

보건소 관계자는 “진료 가능한 의료기관, 약국은 시 홈페이지에 게시할 예정이다”며 “사전에 운영시간을 확인한 후 해당 기관을 이용해 주기를 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 119구급상황관리센터, 129 보건복지콜센터, 응급의료정보센터, 스마트폰 앱(응급의료정보), 남원시보건소에 문의하면 자세한 안내를 받을 수 있다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr