마켓컬리, 추석 선물 ‘실속형’ 인기…홈추족 증가에 간편식 판매↑

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 올해 추석 실속형 선물세트가 인기를 끌고, 집에서 명절을 쇠는 ‘홈추족’이 늘면서 간편식 매출이 증가하고 있다고 15일 밝혔다.

마켓컬리에 따르면 지난 1일부터 13일까지 판매 데이터를 분석한 결과 실속형 추석 선물세트를 찾는 수요가 크게 늘어난 것으로 나타났다. 지난해에는 과일, 전통 간식, 양념·오일류 순으로 판매량이 높았는데 올해는 쿠키, 레몬케이크, 카스텔라, 에그롤 등 디저트 선물세트 판매가 151% 증가했다. 반려동물용 선물세트는 579%, 뷰티 선물세트는 227% 매출이 늘었다.

추석 기간 집에서 간편식을 이용해 식사를 하려는 수요도 증가했다. 같은 기간 간편식 면 제품 매출이 208% 늘었고, 밀키트는 167% 증가했다. 술안주로 즐기기 좋은 순대 판매량은 101%, 곱창은 80%, 먹태는 66% 늘었다.

마켓컬리는 오는 20일 까지 추석 간편식 기획전을 운영한다. 간단하게 데우기만 하면 완성되는 전 세트, 잡채 등을 비롯해 찜, 탕류, 나물, 떡, 한과까지 간편 상차림에 필요한 약 80개의 상품을 최대 20% 할인된 가격에 선보인다.

