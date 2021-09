文대통령, 광주형 일자리 첫 생산차량 '캐스퍼' 구매 (종합)

청와대에서 직접 온라인 사전예약 신청…"퇴임 후에도 계속 사용하기 위해 구매"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 ‘광주형 일자리’에서 처음으로 생산하는 경형 SUV ‘캐스퍼’ 차량을 온라인 사전예약을 통해 구매했다.

박경미 청와대 대변인은 14일 "온라인 사전예약 신청 첫날인 오늘 오전, 직접 인터넷을 통해 차량을 예약했다. ‘캐스퍼’ 차량은 문 대통령이 개인적으로 사용하기 위해 구매하는 것으로 퇴임 후에도 계속 사용할 예정"이라고 밝혔다.

캐스퍼 차량의 온라인 사전 예약에 많은 사람이 몰리면서 인터넷 사이트가 다운되기도 했지만 사이트 복구와 함께 문 대통령도 구매에 성공한 것으로 알려졌다.

‘광주형 일자리’ 생산 차량의 구입 신청은 문재인 정부가 지역경제 활성화를 위해 추진해온 상생형 지역일자리 정책의 성공적인 정착과 확산을 국민과 함께 응원하기 위한 것이라는 게 청와대 설명이다.

박 대변인은 "‘광주형 일자리’는 제1호 상생형 지역일자리"라면서 "지역의 노·사·민·정이 사회적 대타협을 통해 지역주도의 맞춤형 발전과 노사 간 동반 성장의 새로운 경제모델"이라고 설명했다.

2019년 1월 상생협약을 체결한 이후 2년3개월 만인 지난 4월 공장을 준공했다. 15일 첫 모델인 ‘캐스퍼’ 차량을 출고할 예정이다.

박 대변인은 "‘광주형 일자리’를 시작으로 현재까지 여덟 개 지역에서 상생협약이 맺어졌으며, 앞으로 총 51조원의 투자와 직간접 일자리 13만 개를 만들어 낼 것으로 기대된다"고 말했다.

