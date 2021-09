이베스트투자증권, 삼성자산운용과 KODEX ETF 거래 이벤트 진행

약정금액 상위 3명에 현금 지급

[아시아경제 공병선 기자] 이베스트투자증권이 오는 10월22일까지 삼성자산운용과 함께 ‘KODEX 상장지수펀드(ETF) 거래 이벤트’를 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 삼성자산운용의 ETF 3종인 ‘KODEX Fn웹툰&드라마’, ‘KODEX 2차전지산업’, ‘KODEX 미국나스닥TR’을 매매하는 이베스트투자증권 고객을 대상으로 진행된다.

하루 거래금액 3억원 이상인 고객 중 상위 10명에게는 문화상품권 5만원을 지급할 예정이다. 아울러 기간 중 합산된 약정금액 상위 3명 중 1등엔 300만원, 2등 200만원, 3등 100만원의 현금도 제공한다. 중복 당첨도 가능하다.

이베스트투자증권 계좌를 개설한 고객은 비대면 및 은행을 통해 이벤트 신청 후 참여할 수 있다.

김학수 이베스트투자증권 디지털영업팀 팀장은 “최근 ETF 투자에 대한 관심이 쏠리고 있어 이벤트를 준비했다”며 “유망한 K콘텐츠, 2차전지, 미국 성장주로 ETF 투자를 시작하고 이벤트까지 참여할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr