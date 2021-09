민족 대명절 '추석'을 일주일여 앞둔 13일 서울 중구 중부시장 인근 을지로 4가역에서 청계2가 대도조명 하위 한 개 차로가 한시적 주차허용이 시행되고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.