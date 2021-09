KT, 하반기 채용전환형 인턴 채용…내일부터 서류 접수

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 2021년 하반기 채용전환형 인턴 채용을 시행한다고 13일 밝혔다.

채용분야는 IT설계, 소프트웨어(SW)개발, ICT 인프라기술 3개 직무다. KT는 디지털플랫폼기업으로의 성공적인 전환을 위해 IT인력 확보에 집중한다.

서류 접수 기간은 14일부터 27일까지다. 서류전형, 인적성 검사, 면접 전형을 통해 채용전환형 인턴을 선발한다. 각 전형에서는 직무 역량과 KT의 핵심가치 부합도 등을 중점적으로 평가한다. 공정한 채용을 위해 모든 전형은 블라인드로 운영된다. KT는 코로나19 상황을 고려해 화상면접을 시행하는 등 지원자의 안전을 최우선으로 고려한다는 방침이다.

KT가 2019년부터 운영하고 있는 채용전환형 인턴십은 인공지능(AI) 등 4차 산업 관련 실무교육과 채용직무별 현장 인턴십으로 구성된 9주 간의 과정으로 진행된다. 이후 임원 면접을 거쳐 신입사원으로 최종 채용된다.

신현옥 KT 경영지원부문장(부사장)은 “KT의 기술과 자원을 적극 활용해 청년 구직자들에게 일할 수 있는 기회를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 수도권과 지역 기반 인재에 대한 균형 있는 채용과 인재양성을 지속해 일자리 창출에 기여할 것”이라고 밝혔다.

KT는 청년 구직자를 대상으로 AI 무상교육 가칭 ‘디지코 KT AI 혁신스쿨’ 프로젝트도 추진 중이다. 전국 6대 광역본부를 거점으로 광역본부별로 연간 200명을 선발하며 2022~2024년 총 3600명의 지역 인재 양성을 목표로 한다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr