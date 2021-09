현대두산인프라코어, 전자식 선박엔진 출시…출력 10%·연료효율 5% 'UP'

DX12모델 1호기, 국내 고객에게 인도

IMO Tier3 충족한 친환경 엔진…하반기 라인업 확대, 유럽·북미 등 선진시장 공략

[아시아경제 김혜원 기자] 현대중공업그룹 건설기계 부문 계열사인 현대두산인프라코어는 최근 출력, 연료 효율을 기존 제품 보다 향상시킨 친환경 전자식 선박엔진 DX12 모델을 전 세계 시장에 출시했다고 12일 밝혔다.

이번에 출시한 신형 DX12 모델은 11.1ℓ의 배기량으로 최고 550마력의 출력을 낸다. 주로 어선 등 중소형 선박에 탑재된다.

신제품은 연료를 고압으로 공급, 분사하는 커먼레일 시스템(Common rail system)을 갖춰 기존 기계식 엔진 대비 출력과 연료 효율이 각각 10%, 5% 이상 개선된 점이 특징이다.

엔진 기관실이 협소한 중소형 선박 환경을 고려해 경쟁사 대비 엔진 규모를 콤팩트하게 설계함으로써 공간 활용성도 높였다.

특히 신형 선박엔진은 유해물질 배출을 차단하는 고효율 SCR(선택적 환원촉매) 기술을 적용, 선박에 적용되는 국제해사기구(IMO)의 '대기오염 방지 3차 규제(Tier3)'를 맞춘 친환경 엔진이다. 식물성오일을 활용한 바이오디젤(HVO) 연료나 천연가스 액체연료화(GTL) 기술을 활용해 생산한 친환경 연료도 사용 가능하다.

현대두산인프라코어 엔진BG 임형택 상무는 "DX12 전자식 선박엔진은 연비와 내구성, 후처리 기술 등에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖췄다"며 "전자식 엔진 출시는 현대두산인프라코어의 친환경 기술력을 국내 뿐만 아니라 유럽, 북미 등 해외 선진 시장에도 선보일 수 있는 계기가 될 것"이라고 말했다.

현대두산인프라코어는 올해 하반기에는 전자식 선박엔진 DL06 모델(6ℓ)과 DL08 모델(8ℓ)도 출시해 선박엔진 시장에서 친환경, 고효율의 첨단 전자식 엔진 라인업을 지속 확대할 계획이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr