'윤석열 입건'에 국민의힘 "정권 보위, 야당 탄압 위한 '괴물 공수처'"

"야당 죽이기에도 굴복 안 할 것"

[아시아경제 박준이 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장을 피의자 신분으로 입건한 데 대해 국민의힘이 "오로지 정권 보위와 야당 탄압을 위한 '괴물 공수처'"라고 비판했다.

허은아 국민의힘 수석대변인은 10일 논평을 통해 "현직 야당 의원에 대한 무자비하고 불법적인 압수수색도 모자라, 제1야당 유력 대선후보에 대한 가정과 추측에 근거한 속전속결 입건을 밀어붙인단 말인가"라며 이같이 밝혔다.

이날 법조계에 따르면 공수처 수사3부(부장검사 최석규)는 전날 윤 전 총장 등의 고발건에 '공제3호'의 사건번호를 부여하고 입건했다. 공수처는 윤 전 총장과 손준성 당시 대검찰청 수사정보정책관을 직권남용 권리행사방해, 공무상비밀누설, 개인정보보호법 위반, 공직선거법 위반 등 4가지 혐의로 수사할 방침이다.

허 대변인은 "친정권 시민단체의 고발에 맞춰 기다렸다는 듯이 사흘만에 입건을 하고 마치 죄가 이미 성립된 것처럼 온갖 죄목을 늘어놓은 공수처의 행태는 이 정권이 그토록 좋아하는 정치공작의 뻔한 패턴"이라고 지적했다.

이어 "왜 선거철만 되면 이 정권은 이토록 정치 공작과 야당 탄압에 목을 매는 것인가"라며 "국민들의 심판이 그렇게 두려운가"라고 했다.

허 대변인은 "오늘 공수처를 앞세운 문재인 정권의 만행을 국민들은 똑똑히 지켜보았고, 이는 역사에 반드시 기록될 것"이라며 "그 어떠한 정치 탄압과 야당 죽이기에도 국민의힘은 절대로 굴복하지 않을 것"이라고 말했다.

한편 이날 공수처는 윤 전 총장의 '고발 사주 의혹'에 연루된 김웅 국민의힘 의원 의원실과 손 전 정책관의 자택·사무실을 압수수색했다. 이에 대해 국민의힘은 김 의원의 사무실을 압수수색한 공수처 검사와 수사관들을 고발 조치하겠다는 입장을 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr