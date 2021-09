중기부, '소상공인 플래그십 스토어' 사전 기획전 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 중소기업유통센터, 인터파크, 백패커와 함께 '소상공인 플래그십 스토어' 사전 온라인특별전을 운영한다고 12일 밝혔다.

소상공인 플래그십 스토어는 소상공인의 디지털 전환을 돕기 위해 마련됐다. 코로나19로 온라인 시장이 급변하고 있지만 판매 수수료 등으로 인해 소상공인의 디지털 활용에는 한계가 있었다는 게 중기부의 설명이다. 이에 중기부는 올해 처음으로 민간과 협력해 소상공인을 위한 온·오프라인 연계 매장을 시범 운영한다. 이번 사전 기획전에서는 판매수수료가 대폭 인하된다.

백패커, 인터파크 등 민간 운영사는 다음달부터 서울 인사동, 홍대, 한남동 등에 순차적으로 플래그십 스토어를 개장한다. 중기부는 민간 주도의 상생협력 프로그램에 기반해 소상공인을 위한 온라인 역량 교육, 컨설팅, 라이브커머스 등을 연계 지원할 계획이다.

이하녕 중기부 온라인경제추진단장은 "정부와 민간이 협력해 만든 소상공인 플래그십 스토어를 우수제품을 손쉽게 체험하고 구매할 수 있는 명품 매장으로 만들겠다"면서 "소상공인 디지털 전환에 대한 업계의 관심과 동참을 이끄는 상생모델로도 발전시키겠다"고 말했다.

