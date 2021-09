'시정질문 중 돌발 퇴정 오세훈' 김인호 의장 "조례 위반한 비상식적 행동, 언페어한 반칙"

"또 한 번 무례한 행동으로 시민께 상처 준다면 좌시하지 않겠다"

[아시아경제 임철영 기자] 김인호 서울시의회 의장이 지난 3일 시정질문 도중 답변 기회를 주지 않았다면서 돌발 퇴정한 오세훈 서울시장에 대해 '조례를 위반한 비상식적 행동이었으며 반복될 경우 좌시하지 않겠다'고 강하게 비판했다.

10일 김 의장은 제302회 임시회 제4차 본회의 모두발언을 통해 이 같이 밝혔다. 김 의장은 "오 시장의 돌발 행동으로 의사진행이 매끄럽게 진행되지 못한 데 의원님들께 송구하다"면서 "법을 만드는 곳에서 법을 집행하는 사람이 법을 어겼다"고 지적했다.

김 의장은 특히 서울시의회 기본 조례 제49조, 제50조, 제52조를 들어 의회는 시장에게 무슨 질문이든 할 수 있고 발언을 하기 위해서는 의장의 허가를 받아야 한다는 점을 강조하면서 "발언권을 얻지도 않고 당장 발언하겠다고 고집을 부렸고, 뒤에 발언 기회를 주겠다고 재차 설명하는데도 협박에 가까운 떼쓰기로 회의장을 아수라장으로 만들었다. 본회의 출석을 요구 받은 본분을 잊고 무단으로 회의장을 이탈했다"고 비판했다.

그러면서 김 의장은 비상식적인 돌발 행동이 반복될 경우 좌시하지 않겠다고 경고했다. 김 의장은 "오 시장은 기본 조례를 모두 위반했다"면서 "시장 본인께서 사과하겠다고 해서 발언 기회를 드렸더니 진정한 사과는 없고 오히려 의원에게 사과를 요구하는 비상식적인 행동을 반복했다"고 말했다.

이어 그는 "상생과 협치는 어느 한 쪽 만이 하는 것이 아니다. 또 한 번 이런 무례한 행동으로 시민들께 상처를 준다면 결코 좌시하지 않겠다"면서 "수레바퀴 하나 빼놓고 먼 길 갈 수 없다. 지난 3일 시장의 행동이야 말로 언페어하고 반칙이다"라고 덧붙였다.

