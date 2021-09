[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] BNK경남은행은 9일 추석 명절을 앞두고 창원시에 7000만원 상당 창원사랑상품권을 기탁했다.

창원시는 추석 연휴 전 상품권을 5만원 씩 형편이 어려운 1400가구에 전달한다.

최홍영 은행장은 "잦은 비로 명절 물가가 치솟고 있어 추석 제수용품과 생필품 구입에 어려움을 격는 이웃들이 따뜻한 추석을 보낼 수 있기를 기대한다"고 말했다.

허성무 창원시장은 "지역의 대표 은행인 경남은행에서 매시기마다 변함없는 나눔을 실천하고 지역 상품권을 기탁해 지역 경제 활성화에도 도움을 주고 있어 든든하고 감사하다"며 "얼어붙은 경기로 명절을 힘겹게 보내는 가정에 따뜻한 추석 명절을 보낼 수 있도록 잘 전달하겠다"고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr