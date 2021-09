과기정통부, 탄소중립 10대 핵심기술 세부 보고서 발간

[아시아경제 김봉수 기자]과학기술정보통신부는 2050 탄소중립 목표 달성을 위한 10대 핵심기술의 세부 개발 방향 및 기술개발 전략을 담은 보고서를 발간했다고 10일 밝혔다.

이 보고서는 2050 탄소중립을 기술적으로 지원하기 위해 올해 3월 발표한 '탄소중립 기술혁신 추진전략' 내 탄소중립 10대 핵심기술에 대해 2050년까지의 구체적인 기술별 목표 및 중점기술 개발 방향을 알기 쉽게 정리하고 있다.

구체적으로 ▲태양광·풍력, ▲수소, ▲바이오에너지, ▲철강·시멘트, ▲석유화학, ▲산업공정 고도화, ▲수송효율, ▲건물효율, ▲디지털화, ▲CCUS 등에 대해 국내외 현황, 핵심기술, 비전·목표 및 세부기술별 추진전략을 담았다.

임혜숙 과기정통부 장관은 발간사에서 “탄소중립은 더 이상 피할 수 없는 전 지구적 과제이며, 정부는 탄소중립 기술혁신을 지원하기 위해 10대 핵심기술 확보 가속화와 혁신생태계 조성에 지속적으로 정책역량을 집중할 계획"이라고 말했다.

이 보고서는 정부부처, 공공기관 등에 배포될 예정이다. 13일부터 온라인 열람페이지에서 누구든지 전문을 내려받을 수 있다.

