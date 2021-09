[세종=아시아경제 주상돈 기자] 황규연 전 한국광물자원공사 사장이 10일 한국광해광업공단 초대 사장으로 취임했다. 광해광업공단은 한국광해관리공단과 한국광물자원공사를 통합해 신설됐다.

황 사장은 전북 남원 출생으로 한양대 행정학과, 미국 카네기멜론대학교에서 정책과학(석사)을 전공했다. 1986년 제30회 행정고시로 공직에 입문해 산업통상자원부 통상정책국장과 산업기반실장 등을 역임한 뒤 산업단지공단이사장과 한국광물자원공사 사장을 역임했다.

광해광업공단 출범식은 오는 15일 박기영 산업통상자원부 제2차관 등이 참석한 가운데 개최될 예정이다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr