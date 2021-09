KB국민銀, 대학생해외봉사단 '라온아띠 21기' 발대식 개최

[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행은 대학생해외봉사단 '라온아띠 21기' 발대식을 비대면으로 개최했다고 8일 밝혔다.

이날 발대식에는 5개국 총 85명의 봉사단원이 화상회의를 통해 앞으로의 활동에 대한 적극적인 의지를 나타내는 동시에 기존 봉사단원들의 지난 활동을 되돌아보며, KB국민은행 대학생 봉사단으로서의 자긍심을 고취하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

2008년부터 시작해 올해로 21기를 맞이한 KB국민은행 대학생해외봉사단 라온아띠는 우리나라 대학생들이 베트남, 캄보디아 등 아시아 국가를 찾아가 빈곤아동 교육지원, 지역발전 프로젝트 등 다양한 국제자원활동을 수행해왔다.

이번 라온아띠 21기는 코로나19로 국내 대학생의 해외파견이 불가능함에 따라 국내 대학생 45명과 베트남·싱가폴·캄보디아·인도네시아 현지 대학생 40명이 각 나라에서 사회혁신 프로젝트를 함께 수행할 예정이다.

국내 9개 팀과 아시아 4개국 8개 팀으로 구성해 지역사회 문제발굴을 위한 주제를 선정하고, 온라인 플랫폼을 통해 상호 협력하며 문제해결을 위한 프로젝트를 추진한다.

