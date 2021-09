‘이재명 표적수사’ 의혹..김남국 “윤석열·한동훈이 분명히 밝혀야”

[아시아경제 구채은 기자] 김남국 더불어민주당 의원이 8일 검찰의 ‘이재명 표적수사’ 의혹 보도에 대해 “당시 서울중앙지검장이었던 윤석열 전 검찰총장과 3차장 검사를 맡고 있었던 한동훈 검사가 왜 이 표적 수사를 했는지 분명하게 의혹을 밝혀야 한다”고 했다.

이 지사 선거캠프 수행실장인 김 의원은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’과의 인터뷰에서 “이런 수사는 유력 정치인에 대한 수사이고 사안이 중대하기 때문에 함부로 수사가 나가는 게 아니다”라며 이같이 밝혔다. 김 의원은 “수사 결과나 내용, 수사 방법을 보면 (이 후보의) 혐의를 갖고 수사한 것이 아니라 일단 가족을 털고 과거에 무혐의로 했던 것을, 불기소했던 것들을 뒤집어 기소하는 식으로 사람을 죽이려는 수사를 했다”며 “도대체 무슨 악의적 목적으로 이 수사를 했는지 윤석열 후보와 한동훈 차장검사가 이유를 밝힐 필요가 있다”고 강조했다.

앞서 KBS는 지난 2017년 서울중앙지검 강력부가 중소기업 코마트레이드 대표 A씨를 수사하는 과정에서 당시 성남시장이던 이 지사의 비위행위를 진술할 것을 종용했다고 보도했다. 이에 대해 김 의원은 “(언론 보도가) 특정 정치인에 대해 뭔가를 불으라고 압박했다는 이야기를 하고 있기 때문에 조폭 사건이나 다른 수사를 하면서 인지한 것을 바탕으로 (수사가) 나아간 것 같지는 않다”고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr