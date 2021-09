GS샵, '에코 소셜 임팩트 프로젝트' 성과 공유…SNS 이벤트 개최

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 운영하는 GS샵은 소셜 벤처를 지원하기 위한 '소셜 임팩트 프로젝트' 4기의 온라인 성과 공유회를 마련하고 다양한 SNS 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

GS샵은 오는 15일까지 일주일 동안 '에코 소셜 임팩트 프로젝트' 홈페이지에 온라인 부스를 마련하고, 총 10개 참가팀이 제안한 친환경 제품을 공개한다.

GS샵 '소셜 임팩트 프로젝트'는 사회적기업 창업 단계에 있는 소셜 벤처를 돕기 위해 2017년부터 진행해 온 사회공헌 활동이다. 사회 문제를 제조 비즈니스로 해결하는 창업팀을 발굴·육성하는데 중점을 두고 있으며 언더독스, 재단법인 한국사회투자와 함께 운영하고 있다.

이번 '소셜 임팩트 프로젝트' 4기는 환경 분야에 중심을 둔 '에코 소셜 임팩트 프로젝트'로 진행했다. 총 10개팀을 선발해 올 4월부터 8월까지 창업 실전 특강 및 1대 1 맞춤형 비즈니스 코칭 등을 제공했다.

코로나19 확산 방지를 위해 창업 교육 전과정과 성과 공유회, 시상식을 온라인으로 진행했으며, 더 많은 고객들이 볼 수 있도록 '소셜 임팩트 프로젝트' 홈페이지에 온라인 부스를 마련했다.

앞서 진행된 온라인 시상식에서는 제품 아이디어를 심사해 참가 10개팀 중 대상 1팀, 최우수상 2팀을 선정했다. 대상을 받은 '트레드앤그루브'는 폐타이어를 가공한 샌들과 구두, 운동화를 제안해 큰 호응을 얻었다. 제 역할을 다한 타이어를 신발 밑창으로 재활용하고 패션 제품으로 탈바꿈함으로써, 환경적 가치와 사회적 가치를 창출하는 사업 모델이다.

최우수상은 '제주바이오테크'와 '제이팩토리'가 선정됐다. '제주바이오테크'는 제주도 해양생물자원을 활용한 항염증, 항비만 기능성 제품을 제안했으며 '제이팩토리'는 버려지는 커피 마대자루를 가방으로 제작함으로써 환경오염 문제를 해결하고 봉제장인 여성들에게 정당한 노동환경을 제공하고자 했다.

한편 GS샵은 '에코 소셜임팩트 프로젝트 4기' 홈페이지의 온라인 부스를 방문한 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 마련했다. 오는 15일까지 페이스북에 게시된 온라인 부스 글에 '좋아요'를 누른 후, 본인 계정에 필수 해시태그와 함께 공유하고 캡처 이미지를 댓글로 남기면 된다. 참가자 중 총 20명을 추첨해 커피 기프티콘을 증정한다.

온라인 부스에서 갖고 싶은 제품을 캡처한 후 팀 소개 게시글에 캡처 이미지와 갖고 싶은 이유를 남기면 된다. 추첨을 통해 총 7명에게 GS샵 '에코 소셜임팩트 프로젝트 4기' 참가팀이 만든 제품을 증정할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr