LH, 9월 전국서 분양·임대주택 총 4949가구 공급

인천검단 AA13-1블록, 고양지축 B-1블록 등 공공분양주택 총 2680가구

화성비봉 A-4블록, 아산탕정 2-A15블록 등 국민·영구임대주택 총 2269가구

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 9월 전국에서 총 6개 단지, 4949가구에 대한 입주자 모집공고를 시행한다고 7일 밝혔다.

이달 공급하는 주택은 △공공분양 2680가구 △국민임대 1627가구 △영구임대 642가구로, 인천광역시·경기도·경상남도에서 공급된다.

‘인천검단 AA13-1, AA13-2블록’은 인천광역시 서구 원당동 일원에 위치한 공공분양주택으로 9월 중 입주자 모집공고 예정이다. 인천검단지구는 지구 내 인천 1호선(계양역~검단신도시) 연장 및 GTX 노선 신설, 서울 5호선 검단 연장, 인천2호선 김포-일산 연장 등의 교통호재로 서울 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

공급주택은 총 1666가구(△74㎡형 629가구, △84㎡형 1037가구)이며 이 중 85%는 △다자녀가구, △신혼부부, △생애최초 등을 위한 특별공급으로, 15%가 일반공급으로 할당되며, 주택형별 특별공급 신청이 미달될 경우 잔여 물량은 일반공급으로 전환된다.

모집일정은 △청약접수(9월말) △당첨자 발표(10월) △계약체결(12월)을 거쳐 2023년 입주 예정이다. 접수일은 공급유형별로 다르며, 계약체결 또한 전자계약과 현장계약으로 구분 진행되므로 유의해야 한다.

‘고양지축 B1블록’은 경기도 고양시 지축동 일원에 위치한 공공분양주택으로 9월 말 입주자 모집공고 예정이다. 고양지축지구는 인근에 북한산이 위치해 자연환경이 우수하며, 국도1호선과 서울외곽고속도로를 통해 일산, 양주, 파주 등으로 이동이 편리한 지리적 특성을 갖고 있다. 특히 단지 남서측에 지하철3호선 지축역이 위치해 있고, 도보 5분 거리에 근린공원 및 초·중학교 등이 위치해 주거여건도 우수하다.

공급주택은 △59㎡형 386가구, △84㎡형 226가구 등 총 612가구이며 중 85%는 △다자녀가구 △신혼부부 △생애최초 등을 위한 특별공급으로, 나머지 15%가 일반공급으로 할당된다. 모집일정은 △청약접수(10월초) △당첨자 발표(10월말) △계약체결(12월)을 거쳐 2024년 입주 예정이다.

‘안단테 창원가포 A-2블록’은 경상남도 창원시 마산합포구 가포동 일원에 위치한 공공분양주택으로 9월 30일 입주자 모집공고 예정이다. 창원가포지구는 남해고속도로와 마창대교를 통한 창원시 및 인근지역 접근성이 양호하며, 특히 A-2블록은 안산, 수리봉 및 남해 바다로 둘러싸여있어 우수한 자연환경이 돋보이는 단지다.

공급주택은 총 402가구로 △59㎡형 단일 면적으로 구성된다. 이 중 90%는 △다자녀가구 △신혼부부 △생애최초 등을 위한 특별공급 물량이다. 모집일정은 △청약접수(10월중순) △당첨자 발표(10월말) △계약체결(12월말)을 거쳐 2023년 하반기에 입주 예정이다.

‘화성비봉 A-4블록’은 경기도 화성비 비봉면 삼화리 일원에 위치한 국민·영구임대 혼합단지로, 9월 16일 공고 예정이다. 공급주택은 국민임대 545가구(△29㎡형 175가구 △37㎡형 180가구 △46㎡형 190가구)와 영구임대(26㎡형) 182가구로 구성돼 있다. 해당 단지에서 버스와 전철 등을 이용하면 1시간 이내 안산시, 안양시, 수원시 등 수도권 도시로 접근이 가능하며, 수인선 야목역(2km)이 인근에 위치해 있어 도로 및 생활여건도 양호하다.

특히 화성비봉 A-4 국민임대는 신혼부부 특화단지로 육아·돌봄 밀착형 단지로 조성된다. 공급물량의 80%이상을 신혼부부에게 공급하고 나머지 20%는 일반 공급된다. 모집일정은 △공고(9월 16일), △신청·접수(9월 말~10월 초), △당첨자발표(12월 말) 등을 거쳐 오는 2023년 상반기 입주 예정이다.

‘아산탕정 2-A15블록’은 아산시 배방읍 세교리 376-1 일원에 위치한 국민·영구임대 혼합 단지로 9월 중 공고 예정이다. 공급주택은 국민임대 1082가구(△26㎡형 379가구, △37㎡형 188가구, △46㎡형 515가구)와 영구임대(26㎡형) 360가구로 구성돼있다.

인접한 배방지구의 1호선 아산역 및 KTX 천안아산역(1㎞) 이용 시 수도권 이동이 편리하고 천안시와 아산시의 경계에 위치해 병원 및 상권 등 기존 생활인프라를 누릴 수 있다는 점이 특징이다. 모집일정은 △공고(9월), △신청·접수(9월), △당첨자발표(12월) 등을 거쳐 오는 2022년 8월 입주 예정이다.

