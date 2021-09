JW중외, 통풍치료 신약후보물질 'URC102' 제조법 유럽 특허 등록 결정

[아시아경제 이춘희 기자] JW중외제약 JW중외제약 001060 | 코스피 증권정보 현재가 27,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,650 2021.09.06 08:59 장시작전(20분지연) 관련기사 온몸에 빠르게 흡수되는 비타민… JW중외제약 '뉴먼트프리미엄B'JW중외제약, 통풍신약 후기 2상에서 유의한 결과 거둬코람코신탁, JW중외제약 물류센터 개발사업用 1750억 조달 close 의 통풍치료제 신약후보물질 'URC102'의 제조방법이 유럽에서 원천기술로 특허를 받았다.

JW중외제약은 URC102의 제조기술에 대해 유럽특허청(EPO)이 특허 등록을 결정했다고 6일 밝혔다. 이번 특허는 URC102의 주 성분이 되는 화합물 제조방법 및 이에 쓰이는 중간체(intermediate)에 대한 것이다.

경구제로 개발되고 있는 URC102는 URAT1을 억제하는 기전의 요산 배설 촉진제다. 혈액 내 요산 농도가 비정상적으로 높은 고요산혈증으로 인한 통풍 질환에 유효한 신약후보물질이다.

JW중외제약은 앞서 지난 3월 URC102의 국내 임상 2b상을 마쳤다. 한국인 통풍 환자 171명을 대상으로 임상을 진행한 결과 1차와 2차 유효성 평가변수를 모두 충족했고, 안전성과 내약성도 확인했다.

URC102는 2019년 중국 심시어제약에 중국(홍콩, 마카오 포함) 시장에 대해 개발 및 판매 권리를 기술 수출한 상태다. JW중외제약은 이외에도 글로벌 기술 수출을 추진 중이다.

JW중외제약은 이번 유럽특허청의 결정에 따라 향후 주요 유럽 국가를 대상으로 개별 서류 절차를 거쳐 최종 특허 취득을 완료할 계획이다. 현재 URC102 제조방법은 호주와 남아프리카공화국에서 특허 등록이 완료된 상태로 이외에도 한국, 미국, 일본, 중국 등 20여개국에 특허를 출원한 상태다.

JW중외제약 관계자는 “URC102 제조방법에 대한 글로벌 특허화가 차질없이 진행되고 있다”며 “앞으로 높은 안전성과 우수한 유효성을 겸비한 글로벌 통풍신약으로 URC102를 개발해 나갈 것”이라고 말했다.

