LG헬로, 항바이러스 공기정화기 출시…월2만9900원 렌털 서비스

제휴할인 시 9900원

[아시아경제 조슬기나 기자] LG헬로비전 헬로렌탈은 집콕 시대를 겨냥해 자사 브랜드 항바이러스 공기정화기 ‘헬로비전 에어로닥터’를 출시하고, 월 2만9900원(60개월 기준)에 렌털 서비스로 제공한다고 6일 밝혔다. 공기청정은 물론 특허 받은 기술로 세균·바이러스 제거 기능까지 더해진 것이 특징이다.

헬로비전 에어로닥터는 헬로렌탈이 음식물처리기에 이어 두 번째로 선보인 자체 제조(OEM) 상품이다. 코로나19 이후 집콕생활 장기화로 실내 ‘공기 질’에 대한 관심이 급증한 가운데, 일반 공기청정 기능만으로는 안심할 수 없었던 기존 고객들의 페인 포인트(Pain Point)에 착안해 차별화된 항바이러스 공기정화 시장에 도전장을 던졌다.

초미세먼지·알레르기 걱정 없는 깨끗한 공기 생성은 물론, 유해 세균과 바이러스를 직접 분해·제거해 더욱 안심할 수 있다고 회사측은 강조했다. ▲UV LED 광촉매 모듈을 통한 항균·항바이러스·탈취 기능(특허 획득) ▲4단계 필터 공기청정 기능 ▲고객 편의 기능(리모컨 제어, 청정상태·미세먼지 농도·필터관리 시기 등 표기) ▲인테리어 친화적 디자인을 고루 갖췄다.

특히 한국건설기술연구원(KICT)의 기술 이전을 거쳐 특허를 받은 UV LED 광촉매 기술이 핵심으로 꼽힌다. 이는 자외선을 받은 광촉매 표면에서 활성산소를 생성해 유기화합물을 분해·제거하는 기술로써, 공인된 실험을 통해 공기 중 부유 세균(대장균?녹농균 등)과 바이러스(박테리오파지 MS2)를 1시간 내 99.9% 제거하는 효과가 입증됐다.

LG헬로비전 측은 “해당 제품은 바이러스 감염 위험을 낮추는 효과가 있으나, 대면활동을 통한 감염 등 다양한 변수가 존재하기 때문에 바이러스 감염 예방을 위한 개인차원의 방역 노력은 지속돼야 한다”고 덧붙였다.

고객은 헬로렌탈샵 또는 고객센터를 통해 가입신청이 가능하다. 월 렌털료는 2만9900원(60개월 기준)이며, 제휴카드(국민·현대·신한·롯데·하나) 최대 할인 시 월 9900원에 이용할 수 있다. 전국 무료배송을 기본으로, ▲렌털기간 내 무상 AS ▲필터 구입비 반값(헬로렌탈샵·고객센터 한정) 서비스도 제공된다.

김연배 LG헬로비전 렌탈사업단장은 “집콕 장기화, 재택근무 정착으로 실내 ‘공기 질’ 관리가 선택이 아닌 필수로 자리잡은 만큼, 금번 제품을 통해 고객 삶의 질이 한층 높아지길 기대한다”며, “헬로렌탈은 코로나 시대 더욱 중요해진 ‘위생·건강·환경’ 중심 프리미엄 가전을 지속 선보이며 차별화된 고객가치를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, LG헬로비전 헬로렌탈은 2016년 공식 출범 이래 전국 케이블TV 고객 접점을 토대로 영업망을 구축하며 총 49개 브랜드의 다양한 제품을 서비스 중이다. 특히, 전통적 렌털제품인 비데·정수기 등을 넘어 고객이 선호하는 고가의 일반가전 중심 차별화 시장을 공략, 출범 이후 작년까지 연평균 성장률이 70%를 웃도는 성과를 거뒀다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr