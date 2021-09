이준석 父 농지법 위반 의혹에…與 "어물쩍 넘어갈 일이 아니다"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당이 국민의힘 이준석 대표 부친의 농지법 위반 의혹을 두고 "어물쩍 넘어갈 일이 아니다"라고 비판했다.

오늘(4일) 김진욱 대변인은 서면 논평을 통해 "이 대표가 원외 인사라 권익위 조사 대상은 아니었지만, 사회적으로 부동산 투기가 문제가 됐던 만큼 집안 부동산 소유 등을 자체 점검했어야 한다"고 밝혔다. 이어 "이 대표가 국민의힘 의원들의 농지법 위반에 유독 관대했던 것이, 혹시 동병상련의 심정 때문은 아니었기를 바란다"고 덧붙였다.

이어 김 대변인은 "이 대표가 윤희숙 의원 사퇴를 만류하며 흘린 눈물이 '악어의 눈물'이라는 세간의 비판 의미를 새기길 바란다"며 "국민의힘 부동산 투기 의혹자들에 대해 어떤 후속 조치를 취하는지 지켜볼 것"이라고 지적했다.

앞서 친문 계열로 분류되는 신동근 의원도 페이스북을 통해 "국민의힘 이준석 대표가 윤 의원 사퇴에 찬성한다고 했는데 이제 어렵게 된 것 같다"고 말했다. 이어 "정작 이준석 대표 부친이 농지 투기 의심을 받게 됐으니 윤 의원의 사퇴가 처리되면 이 대표는 당 대표직을 던져야 할 상황에 처하게 될 것이다"라며 "진퇴양난이요, 점입가경이요, 설상가상이다"라고 비꼬았다.

한편 이 대표는 부친의 농지법 위반 위혹을 두고 "부친의 부동산 매입은 제가 미국 유학 중이던 만 18세 때 이뤄졌다"며 "농지 취득 사실을 언론사 취재 이후 부모님에게 들어서 알게 됐다"고 해명했다. 또 "농지법 위반 소지 등에 대해 가족을 대신해 송구스럽게 생각한다"고 덧붙인 바 있다.

