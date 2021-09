코로나의 역설?…'집콕'에 지난해 세계 공기질 개선

아시아지역 등 초미세먼지 40% 감소

세계기상기구 "일시적·국지적 현상"

코로나19 대유행으로 세계 각국에서 록다운(봉쇄)가 이어지면서 지난해 대기질이 뚜렷하게 개선됐다고 유엔 세계기상기구(WMO)가 3일(현지시간) 밝혔다.

AP 통신 등 주요 외신에 따르면 WMO는 이날 처음 발간한 '대기질 및 기후 회보'에서 "아프리카, 남미, 남아시아 전역에서 초미세먼지(PM 2.5)가 최대 40%까지 감소했으며, 유럽과 북미 일부 지역에서도 소량 감소했다"고 밝혔다.

또 농촌보다 도시 지역에서 주요 대기 오염물질이 극적으로 감소했다고 전했다.

WMO의 연구는 이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 오존 등 주요 오염물질의 변화를 분석했다.

옥사나 타라소바 WMO 대기환경연구 본부장은 "록다운으로 인해 세계 곳곳의 대기질이 상당히 개선됐다"면서 "대부분 대기 중 (오염) 입자 부분이 개선됐다"고 설명했다.

회보에 따르면 지난해 연료 연소 시 배출되는 유해 질소 농도는 2015∼2019년과 비교해 전반적으로 70%가량 감소했다.

다만 여전히 세계 각지에서는 대기질 기준을 능가하는 수준의 오염물질이 규칙적으로 배출되고 있으며, 공기질 개선효과는 일시적이고 국지적인 현상으로 평가된다.

타라소바 본부장은 "이러한(록다운) 조치가 주요 오염물질에 미치는 영향은 오래가지 못한다"면서 "이동을 제한하는 대책은 거리에 자동차가 없다는 것을 의미하고 이는 즉시 대기질 개선으로 이어진다. 그러나 차가 도로로 돌아오면 다시 대기질이 악화하는 것을 보게 될 것"이라고 설명했다.

페테리 타알라스 WMO 사무총장도 "코로나19는 계획되지 않은 '대기질 실험'으로 판명이 났다"면서 "이는 국지적이고 일시적인 개선으로 이어졌을 뿐"이라고 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr