신한銀, '개인형 IRP' 대고객 이벤트…"치킨·커피 쏜다"

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 개인형 퇴직연금(IRP) 고객을 대상으로 '똑똑한 연금준비 개인형 IRP 이벤트'를 다음달 31일까지 실시한다고 3일 밝혔다.

개인형 IRP는 노후 준비를 위한 대표적인 세테크 연금상품으로 연간 입금액의 700만원까지 세액공제 한도를 적용 받아 연말정산시 최대 115만5000원의 세액공제를 받을 수 있는 상품이다.

또한 연금으로 수령시에도 이자소득세(15.4%)보다 낮은 세율을 적용 받는 연금소득세(3.3~5.5%)를 부담하는 상품이며 연간 최대 1800만원까지 납입할 수 있다.

신한은행은 이번 이벤트 기간 중 ▲개인형 IRP 계좌에서 현금성 대기자산 100만원 이상을 다른 상품으로 매수신청 ▲10만원 이상 개인형 IRP 계좌를 신규 ▲개인형 IRP 계좌에 12개월 이상 및 금액 10만원 이상 자동이체 등록한 고객을 대상으로 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘(3000명)을 제공한다.

특히 개인형 IRP 계좌에서 현금성 대기자산 100만원 이상을 다른 상품으로 매수신청하는 고객을 대상으로는 추가 추첨을 통해 BHC치킨 기프티콘(2000명)을 제공한다.

신한은행 관계자는 "신한은행은 고객의 실질적인 은퇴 준비에 도움이 되도록 앞으로도 지속적인 연금자산 수익율 관리를 추진해가겠다"고 말했다.

