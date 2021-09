'추석 열차' 승차권 예매율 48.8%… 작년比 소폭 증가

[아시아경제 김대현 기자] 한국철도(코레일)의 추석 열차 승차권 예매율이 48.8%을 기록해 지난해 추석 45.2%보다 소폭 상승한 것으로 조사됐다.

2일 한국철도에 따르면 지난달 31일부터 3일간 비대면으로 진행한 추석 승차권 예매 결과 판매대상 창쪽 좌석 99만2000석 중 48.8%인 48만4000석이 판매됐다.

주요 노선별로 보면 예매율은 경부선 48.7%, 경전선 52.2%, 호남선 55.8%, 전라선 62.6%, 강릉선 43.2%, 중앙선 54.2%다.

귀성객이 가장 많은 날은 오는 18일다. 이날 하행선 예매율은 82.1%(경부선 84.0%, 호남선 92.5%)다. 상행선 귀경 예매율은 오는 22일이 86.1%(경부선 88.0%, 호남선 97.3%)로 가장 높았다.

예매한 승차권은 오는 5일 자정까지 결제해야 한다. 기간 내 결제하지 않은 승차권은 자동 취소되고, 예약 대기 신청자에게 배정된다. 지난달 31일 전화로 승차권을 예매한 고객(경로·장애인)은 5일까지 신분증(주민증, 장애인등록증)을 갖고 역 창구에서 현장 결제 후 실물 승차권을 수령해야 한다.

창쪽 잔여석은 철도역 창구 및 자동발매기, 한국철도 홈페이지(www.letskorail.com), 모바일 앱 '코레일톡' 등을 통해 구매 가능하다.

