[아시아경제 이선애 기자] 대보마그네틱은 중국 업체(HRK RONGBAI)를 대상으로 약 20억원 규모의 전자석 탈철기 공급 계약을 체결했다고 2일 공시했다.

이는 지난해 매출액 대비 12.19%에 해당하는 규모이며, 계약 기간은 이날부터 오는 2022년 3월31일까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr