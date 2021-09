文 대통령 "보건노조 협상 타결 다행…국민들 먼저 생각해줘 고맙다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 2일 보건의료노조 협상 타결에 대해 '다행'이라며 "국민들을 먼저 생각해줘 고맙다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 오전 참모회의에서 "K-방역의 성과는 보건의료인의 헌신과 노고 때문임을 잊지 않고 국민 모두와 함께 늘 감사하는 마음"이라며 이같이 말했다.

이어 "이번 노정합의는 공공의료를 강화하고, 보건의료체계를 내실있게 만드는 데 중요한 계기가 될 것"이라며 "정부는 공공의료 인프라 확충, 보건의료인력 처우 개선 등 노정합의를 성실히 이행하기 위해 국회와 적극 협의하고, 보건의료노조와도 충실히 협력하기 바란다"고 당부했다.

일명 '인앱결제금지법' 관련 외신의 긍정적 평가가 이어지는 데는 "우리가 플랫폼 사업자의 의무를 세계 최초로 법률로 규정한 것은 자부심을 가질 만한 일"이라며 "국제적인 규범으로 발전해 갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

또 "플랫폼 사업자가 확대된 영향력에 걸맞은 사회적 책무와 이용자 보호를 수행하고, 앱 마켓의 건전한 생태계를 조성할 수 있도록 하위 법령을 차질없이 준비하라"고 지시했다.

한편 문 대통령은 '알뜰교통카드 사용이 활발해지고 있다'는 보고를 받고 "국민 개개인이 에너지를 아끼는 수칙으로, 온실가스 감축을 위한 노력의 측면에서도 의미가 큰 제도"라고 평가하며 널리 알릴 것을 지시했다.



