“동물등록 자진신고 기간 잊지 마세요!”

전북도, 9월 30일까지 동물등록 자진신고 기간 운영

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 동물등록 참여와 반려동물 정보 현행화를 위해 9월 30일까지 동물등록 자진신고 기간을 운영하고 기간내 신고시 미등록 및 신고 지연에 따른 과태료를 면제한다고 2일 밝혔다.

전북 시·군 중 전주시와 완주군은 한 달 남은 자진신고 기간에 동물등록 참여를 적극적으로 유도하기 위해 찾아가는 동물등록 서비스를 운영한다.

전주시는 9월 5일에는 문학대공원, 기지제, 신성공원에서, 9월 12일에는 세병공원, 용호근린공원, 진북 우성아파트에서 오후 2시부터 5시까지 동물등록 서비스를 제공한다.

또한 이날 내장형 동물등록 시술을 받으면 1만원에 동물등록을 할 수 있다.

완주군은 지난 8월 13일 2021년 농식품부의 찾아가는 동물등록 서비스 시범사업 대상지로 선정됨에 따라 9월 한 달간 이서면 내 반려견 300마리를 무료로 등록할 계획이다.

전북도는 자진신고 종료 후 10월부터 공원, 산책로 등 반려견 주요 출입장소를 중심으로 동물등록 여부 등을 집중 단속할 계획이다.

아울러 반려견 놀이터 등 지자체가 관리하는 반려동물 관련 시설 출입 시 동물의 등록 여부를 확인하도록 하고 미등록견은 입장을 제한한다는 방침이다.

