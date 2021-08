추미애 "언론중재법, 연기 유감천만...개혁은 민생 위한 것"

여야, 협의체 구성해 언론중재법 개정안 논의...27일 본회의 처리 결정

추미애 "오늘 미루고 내일 한다고 국민이 박수치지 않는다...대선을 이기려면 개혁해달라"

[아시아경제 김서현 기자] 더불어민주당 대선 경선주자인 추미애 전 법무부 장관이 31일 민주당이 추진해온 언론중재법 개정안의 처리 시기가 9월 정기국회로 미뤄진 것을 두고 "유감천만"이라고 비판했다.

추 전 장관은 이날 오후 민주당 초선의원 모임 '더민초' 초청 토론회에 참석해 "언론개혁법을 오늘 미루고 내일 한다고 국민이 박수치지 않는다"고 지적했다.

민주당은 당초 언론중재법 개정안을 8월 임시국회에서 처리할 계획이었다. 하지만 야당과 언론계의 큰 반대에 부딪혔고, 여야 원내대표 간 수차례 협상을 거듭했다. 그 결과 오는 26일까지 협의체를 구성해 개정안을 논의한 뒤 27일 본회의에서 개정안을 상정·처리하기로 했다.

추 전 장관은 오기형·윤영덕·최기상 의원의 개별 질의 순서에 "제가 거꾸로 질문하겠다. 언론개혁법 왜 연기했나, 다음에는 꼭 통과시킬 건가"라고 반문했다.

그는 토론 말미에 주어진 자유 발언에서도 "개혁은 때가 있다"며 "개혁은 누구나 힘들지만 피하지 않고 해낼 때 스타가 되고 미래 지도자가 되는 것"이라고 강조했다.

이어 "그 의원만 잘 되는 것이 아니라 소속된 당의 신뢰가 높아지고, 그 당이 배출한 대선후보가 힘을 가지게 된다"며 "대선을 이기려면 개혁해달라"고 말했다.

추 전 장관은 "개혁은 민생을 위해서 하는 것이고, 국민을 행복하게 하기 위해서 하는 것"이라며 "언론의 징벌적 배상도 선진국의 제도이고 뒤늦었지만 우리가 반드시 도입해야 하는 제도다. 그게 다 국민의 피해를 막는 길이고 국민을 위한 길"이라고 거듭 강조했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr