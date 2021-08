[아시아경제 공병선 기자] 신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 500 등락률 -0.50% 거래량 17,831 전일가 100,500 2021.08.31 15:30 장마감 관련기사 신세계푸드, 2분기 영업익 81억…전년비 234%↑친환경 식자재 대체육 부상…신세계푸드, '베러미트' 출시 식탁 위 주연 꿰찼다…샐러드 판매량 급증 close 는 오는 9월6일 오전 9시 국내 주요기관 투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 31일 공시했다.

설명회는 투자자 미팅을 통해 통해 이해를 증진하고 경영실적 및 주요 관심사항을 다룰 예정이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr