31일 서울 중구 민주노총에서 열린 ‘김용균 3주기 100일 투쟁, 문재인 정부는 발전비정규직 정규직화 약속을 지켜라’ 기자회견에서 고 김용균 어머니 김미숙 씨(가운데)와 참석자들이 손팻말을 들고 있다. /문호남 기자 munonam@

