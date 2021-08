野, '역선택 방지조항' 두고 설전… 유승민 측 "쫄보 윤석열"

尹·崔, 역선택 대안으로 '경선룰 변경' 주장

홍준표 "역선택으로 후보자 결정되는 경우 거의 없다"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원 측이 윤석열 전 검찰총장 캠프 등 일각에서 제기되고 있는 '역선택(非국민의힘 지지자의 경선 투표 참여) 방지조항'을 두고 "'쫄보(졸보) 윤석열'만으로 어떻게 본선에서 이기려 하나"라고 직격했다.

유승민 캠프 이수희 대변인은 30일 논평을 통해 "윤석열 후보는 비겁하게 정홍원 선관위원장 뒤에 숨어 경선준비위원회(경준위) 결정을 뒤집으려 하지 마라"라고 밝혔다.

이 대변인은 "정홍원 위원장은 월간조선 인터뷰에서 '윤석열, 최재형, 김동연 세 사람 중 한 명을 지지하려 한다'고 공개적으로 밝힌 바가 있고 윤 후보를 따로 만나기도 했다"며 "선관위원장 수락 이후엔 '역선택 방지 조항은 예민한 문제'라며 경준위 결정을 뒤집겠다는 속내를 내보이는 등 윤 후보 측 입장을 대변하고 있다"고 주장했다.

이어 "경선룰은 검증과 흥행을 담보해야 한다. 국민 여론을 정확히 담아 본선 경쟁력을 검증해야 하고, 그래야 국민적 관심 속에 흥행도 보장되는 것"이라고 말했다.

아울러 "1일1실언 리스크는 기자 질문 회피로, 준비 부족은 정책팀 대동으로 비켜가려는 '쫄보 윤석열' 만으로 어떻게 본선에서 이기려 하나"라며 "중도를 넘어 반문인 더불어민주당 지지 유권자들 표까지 받은 '압도적 승리'를 장담하던 윤석열은 어디 갔나, 본격적인 경선은 시작도 안 된 지금 벌써 윤 전 총장이 '나 떨고 있니'가 아니길 바란다"고 비판했다.

한편 윤석열·최재형 후보는 역선택을 막을 대안이 필요하다며 경선룰 변경을 주장하고 있는 반면, 홍준표·유승민 후보는 기존 경선 원칙을 지켜야 한다는 입장을 고수하고 있다.

홍준표 의원은 전날(29일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 역선택 방지조항에 대해 "대선은 전국민을 대상으로 하는 선거이고 후보자에 따라 확장성 여부가 문제가 되기 때문에 역선택으로 후보자가 결정되는 경우는 거의 없다"고 말했다.

이어 "대통령 후보는 개방 경선으로 가야 대한민국 대통령을 뽑는 선거가 되지 우리끼리 모여 골목대장을 뽑는 선거는 아니다" 며 "더이상 이 문제로 논란이 계속 되어서는 당과 후보들 모두 힘들어 질 것"이라고 덧붙였다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr