[아시아경제 황윤주 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 29,600 전일대비 1,150 등락률 +4.04% 거래량 521,511 전일가 28,450 2021.08.30 15:30 장마감 은 5095억원 규모의 이문3재정비 촉진구역 주택재개발정비사업 공사를 수주했다고 30일 밝혔다. 이는 매출액 대비 13.9% 규모다.

