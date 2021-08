거창군, 미국 시카고서 농특산식품 안테나숍 운영

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 10월부터 12월까지 3개월 동안 미국 시카고 소재 한인마트 Woori Village내에서 '거창 우수 농특산식품 해외 안테나숍'을 운영한다고 30일 밝혔다.

안테나 숍은 소비자의 선호도나 반응 등을 파악해 상품개발이나 판매촉진 방안 등을 연구하기 위해 개설한 전략 점포다.

앞서 경남도는 지난 6월부터 오는 11월까지 미국 시카고 소재 한인마트 Woori Village내에서 안테나숍을 운영 중에 있다.안테나숍에는 경남도내 농수산식품 80개 품목을 판매하고 있다.

거창군은 경남도와는 별도로 한인마트 Woori Village 내에 단독으로 거창군 농특산식품 해외 안테나숍을 운영한다. 이는 거창군 농특산식품의 인지도 제고와 미국 수출 확대를 위한 것이다. 거창군의 안테나숍은 오는 12월까지 3개월간 운영한다.

군은 지난 27일 1차 농특산식품을 부산항을 통해 수출을 시작했다. 1차 수출은 7개 업체 28개 품목의 농특산식품이다. 28개 품목은 잡곡, 부각, 오미자액상차, 국수, 사과즙, 청국장, 도라지 진액 등이다.

군은 향후 신규 제품을 발굴해 안테나숍에 추가로 수출할 예정이다. 이를 위해 코로나19 장기화로 수출에 어려움을 겪고 있는 군내 수출업체를 위한 비대면 수출상담회 추진 등 수출 판로개척을 위한 다양한 시책을 펼치고 있다.

구인모 거창군수는 “코로나19로 인해 해외시장 개척 활동에 제약이 많았다”며 “안테나숍 운영을 통해 우리 군 우수 농특산식품의 인지도를 높이는 데 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

