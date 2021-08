무협, '제1기 글로벌 이커머스 마스터 과정' 개강

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회 무역아카데미가 '제1기 글로벌 이커머스 마스터 과정'을 개강했다고 31일 밝혔다.

이 과정은 최근 확대되는 디지털 무역현장에 필요한 전문인력 양성 프로그램이다. 수출입 계약·통관·보험 등 무역실무와 함께 아마존, 쇼피 등 글로벌 전자상거래 플랫폼 운영방법, 인공지능(AI)·빅데이터 등 활용한 트렌드 분석, 사회관계망서비스(SNS) 마케팅, 브랜딩 전략 등에 대해 4개월 동안 약 400시간의 교육을 집중적으로 받게 된다. 수료 후 교육생들은 전자상거래 상품기획자(MD), 온라인 마케터 등으로 취업하거나 전자상거래 사업체를 창업할 수도 있다.

무역아카데미 장석민 사무총장은 전날 진행된 입학식에서 "코로나19 이후 국가 간 인적·물적 이동이 제한되면서 온라인 무역이 크게 성장하고 있다"면서 "디지털 중심의 새로운 무역을 배우는 이번 과정이 무역업계의 인력 부족, 청년 실업 문제, 더 나아가 우리 무역의 발전에도 큰 역할을 할 수 있길 바란다"고 말했다.

