"잔소리 해서…" 할머니 흉기로 찔러 살해한 10대 형제 체포

[아시아경제 김소영 기자] 대구에서 잔소리를 한다는 이유로 자신의 70대 할머니를 흉기로 찔러 살해한 10대 손자들이 체포됐다.

대구 서부경찰서는 30일 존속살인 혐의로 A(18)군과 B(16)군을 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A군은 이날 0시42분께 서구 비산동 한 주택에서 흉기로 할머니(77)의 얼굴과 머리, 어깨, 팔, 등, 엉덩이 등 전신을 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

경찰은 "손자가 흉기로 아내를 여러 번 찔렀고, 아내 옆에 못 가게 한다"는 할아버지 신고를 받고 출동했다. 현장에 도착한 119 구급대가 심폐소생술(CPR)을 실시하며 할머니를 대학병원으로 이송했으나 끝내 사망했다.

집 안에 있던 A군은 현장에서 바로 체포됐고, 경찰은 동생 B군도 범행에 가담한 것으로 보고 긴급 체포했다. A군은 "할머니가 잔소리를 한다"는 이유로 범행을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 현재 정확한 사건 경위를 조사 중이며, A군 형제에 대해 존속살인 혐의로 구속 영장을 신청할 예정이다.

