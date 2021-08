교보생명, 100번째 광화문글판 방탄소년단 희망의 메시지

[아시아경제 오현길 기자] '[ 춤 ]만큼은 마음 가는 대로, 허락은 필요 없어'

교보생명은 100번째 광화문글판에 방탄소년단(BTS)이 희망의 메시지를 전했다고 30일 밝혔다.

가로 90m, 세로 21m, 총면적 1,890㎡에 달하는 글판에는 기존 글판의 문법과 형식을 넘어선 즐거운 파격이 담겼다.

교보생명 광화문글판과 BTS의 만남은 ‘선한 영향력’이라는 공통분모 아래 코로나 코로나19 팬데믹으로 지친 사람들에게 희망과 감동의 메시지를 선사하자는 공감대가 이뤄지며 성사됐다.

BTS는 30여 년간 시민 곁에서 큰 울림을 전해온 광화문글판의 사회문화적 가치에 공감해 흔쾌히 동참한 것으로 알려졌다.

BTS 멤버들은 광화문글판 공식 홈페이지를 통해 공개된 축하영상에서 "대한민국의 대표 문화 아이콘인 광화문글판이 100번째를 맞이한 것을 기념해 문안 제작 과정에 참여하게 됐다"며 "대면하기 어려운 코로나 시대에 광화문글판이라는 매체로 여러분과 소통할 수 있는 기회가 생겨 기쁘다"고 밝혔다.

BTS 멤버들은 "저희는 누군가에게 허락받지 않고 마음대로 할 수 있는 자유가 춤이라고 생각했다"며 "각자 자유로움을 느낄 수 있게 하는 것을 찾아 문안 속 밑줄에 여러분만의 자유를 표현해주길 바란다"고 말했다.

