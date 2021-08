홍준표 "26년 동안 당 떠난 적 없어…뜨내기 묵과하지 않을 것"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대권 주자인 홍준표 의원이 "나는 26년 동안 단 한 번도 당을 떠난 일이 없었던 이 당의 적장자"라고 밝혔다.

홍 의원은 29일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "오늘 아침 우연히 종편을 보다가 (한 논설위원이) 제가 건 배신자 프레임을 비난하면서 '자신도 지난 총선 때 당을 배신하고 무소속 출마하지 않았나?'라고 비난하는 것을 봤다"며 "참 판단 수준을 의심케 하는 반론이었다"며 이같이 비판했다.

그는 "지난 총선이 막가는 공천으로 총선 참패를 했다는 것은 모든 국민들이 다 알고 있는데 당 지도부 일부가 경쟁자 쳐내기 공천을 한 것은 정당하고 이에 항거해 우리 당 절대 우세 지역에서 단기필마로 29일 만에 살아온 나를 배신자와 같이 취급하다니 참으로 어처구니없는 발상"이라고 질타했다.

이어 "뜨내기 보따리상들이 당을 차지하고 좌지우지하는 것은 더 이상 묵과하지 않을 것"이라며 "상가지구(喪?家之狗)라는 말도 막말이 아니고 김삿갓에 나오는 일종의 해학"이라며 "해학과 막말도 구분 못해서야 어찌 지식인이라고 할 수 있겠는가"라고 일갈했다.

앞서 홍 의원은 지난 27일 "정치적 소신을 갖고 뜻이 달라 갈라서는 것은 언제나 존중해왔지만, 눈앞에 작은 이익을 두고 거기에 혹해서 바람 앞에 수양버들처럼 흔들리며 믿음을 배신하는 것은 용서하기 어려운 몰염치"라며 "한번 배신 해본 사람은 언제나 또 배신한다. 배신은 배신을 낳고 종국에 가서는 파멸을 부른다"고 목소리를 높였다.

