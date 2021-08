머스크 없이도…업비트, 코스피 거래대금 넘었다

침체된 코스피와 달리 대형투자자 참여로 상승세

[아시아경제 공병선 기자] 침체한 주식시장과 달리 가상화폐 시장은 되살아나고 있다. 시장의 회복과 함께 국내 가상화폐 거래소 업비트는 코스피의 거래대금을 다시 뛰어넘었다.

30일 가상화폐 시황 중계사이트 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 8시55분 기준 업비트의 24시간 거래대금은 약 12조4382억원을 기록했다. 이는 지난 27일 코스피의 거래대금 11조399억원을 뛰어넘는 수치다. 국내 4대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗)의 거래대금 총합은 약 13조8418억원이다.

국내 증시는 최근 부진에 시달리고 있다. 지난 5일 이후 8거래일 연속 하락하면서 3300선을 바라보던 코스피는 3100대로 내려앉았다. 이 같은 배경에 거래량도 크게 줄었다. 27일 코스피의 하루 거래량은 5억2067만주로 지난해 10월29일 이후 최저치를 나타냈다.

반면 가상화폐 시장은 알트코인의 상승세와 함께 활기를 띠고 있다. 4대 거래소의 하루 평균 거래대금이 6조7000억원에 불과하던 지난 6월과 반대되는 흐름이다. 이날 업비트의 상승률 1, 2위에 올라있는 비트코인캐시에이비씨와 샌드박스는 각각 거래대금 2조7378억원, 1조1976억원을 기록했다. 대표 가상화폐 비트코인의 거래대금은 6667억원에 머물렀다.

이번 상승세는 연초의 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등 유명인들에 의한 것과 궤를 달리 한다. 지난 2~4월 비트코인은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 연이은 지지 발언과 테슬라의 15억달러(약 1조7460억원)어치 비트코인 매입 소식에 두 달 사이 4000만원 넘게 상승했다. 하지만 지난달 23일 아마존이 가상화폐 관련 전문가 구인 공고를 내면서 시장의 기대를 높아졌지만 아마존은 가상화폐 결제 시스템 도입을 부인했다.

최근엔 대형투자자들의 참여가 시장 상승세를 이끌고 있다. 가상화폐 데이터 업체 체인애널리시스에 따르면 5000만달러 규모의 비트코인을 보유한 대형투자자들이 지난 6월22일 이후 비트코인을 100억달러가량 추가 매수했다. 체인애널리시스는 대형투자자의 비트코인 보유량도 지난 2월 수준을 회복했다고 분석했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr