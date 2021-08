[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 MZ세대 취향을 반영해 중독적인 맛 조합과 개성 있는 비주얼의 시즌 한정 음료를 31일 출시한다고 밝혔다.

신제품 카라멜 팝 커피 프라페와 카라멜 팝 아이스크림은 기존 인기 제품 ‘카라멜 커피 프라페’와 ‘소프트 아이스크림’에 카라멜 시럽과 팝콘 토핑을 추가해 맛과 식감을 업그레이드한 제품이다. MZ세대 사이에서 인기가 높은 중독적인 ‘단짠(단맛+짠맛)' 조합에 고소함이 더해진 맛과 풍성한 비주얼이 특징이다.

민트 초코 프라페는 올 한 해를 휩쓴 ‘민초(민트초코)’ 트렌드를 반영한 신제품으로, 상쾌한 민트향과 진한 초콜릿을 한번에 즐길 수 있다. 달콤하면서도 시원한 맛과 비주얼로 일명 ‘민초단’로 불리는 민트초코 마니아들에게 사랑 받을 것으로 기대된다.

