네이버·카카오톡으로 코로나 상생 국민지원금 확인한다

네이버와 카카오는 ‘코로나19 상생 국민지원금 안내’를 제공한다고 30일 밝혔다.

네이버앱 혹은 국민비서 홈페이지에서 국민지원금 알림을 요청하면 지원금 신청 하루 전날인 9월5일에 네이버앱에서 대상자 여부, 금액, 신청기간·방법, 사용기한 등을 사전에 확인할 수 있다.

네이버가 함께하는 ‘국민비서 서비스’는 정부부처가 발송하는 안내문이나 고지서 내용을 ‘네이버 전자문서 서비스’를 통해 확인하고 네이버페이 간편 송금을 활용해 납부까지 가능하다.

기존에는 이용자가 국민비서 홈페이지에 신청하고 국민비서 플랫폼을 네이버로 설정해 활용하는 방식이었지만 이날부터 네이버앱에서도 국민비서 서비스를 이용할 수 있다. 네이버앱 첫 화면을 위에서 아래로 당기거나 상단에 위치한 ‘Na.’혹은 프로필 이미지를 클릭한 후 전자문서 서비스에서 손쉽게 신청이 가능하다.

한성숙 네이버 대표는 "앞으로도 네이버가 갖춘 서비스 역량을 바탕으로 정부, 공공기관과 협업을 이어가며 알림의 종류를 확대하고 생활 속에서 손쉽게 행정 정보를 확인할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

카카오도 이날부터 카카오톡에서 국민지원금 알림 서비스를 시작한다. 국민지원금 알림을 받고 싶은 이용자들은 카카오톡 상단 검색창에서 국민비서를 검색한 뒤 ‘구삐’ 카카오톡 채널에서 가입 동의와 알림을 신청하면 된다.

국민지원금 알림 신청을 한 이용자들은 9월5일부터 대상자 여부와 지원금 금액, 신청기간과 방법, 사용 기한과 사용 가능한 지역, 업소 등의 정보를 카카오톡으로 받는다. 국민지원금 비지급 대상자는 국민신문고나 읍면동 주민센터에서 이의신청을 할 수 있고, 이의신청 결과 알림을 카카오톡으로 받을 수 있다.

이후 국민지원금 신청 날짜가 되면 신청 기한과 신청 방법 안내가 카카오톡 메시지로 전송된다. 또한 국민지원금 신청을 완료하고 국민지원금을 받은 이용자는 사용기한이 1개월, 1주일 남았을 때 각각 사용기한 알림을 받는다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr