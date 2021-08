고민정, 법무부 황제 의전 논란에 "언론 보도 관행이 문제"

[아시아경제 권서영 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 강성국 법무부 차관의 '황제 의전' 논란과 관련하여 언론 보도 행태를 비판하고 나섰다.

28일 고 의원은 자신의 페이스북 게시글에서 "잘못된 방송 취재 관행을 바꿔야 한다"는 내용의 글을 올렸다. 고 의원은 "법무부의 해명을 보면 차관 뒤에서 우산을 받치던 직원이 키가 커서 사진 및 영상 취재진이 비켜 달라고 요청한 것 같다고 했다"며 "촬영 기자 입장에선 가장 좋은 화면을 담기 위해 그랬을 테지만 이번처럼 불가피한 경우에는 그런 요구를 하지 말았어야 했다"고 운을 뗐다.

이어 고 의원은 "지금의 언론에게 중요한 보도를 판단하는 기준이 무엇인가"라며 의문을 제기했다. 그는 "당일의 상황을 보면 좋은 화면을 담아야겠다는 기자들과 브리핑을 무사히 마쳐야겠다는 법무부의 판단 과정이 읽힌다"며 "다양한 돌발 상황을 함께 해결하기 위해 기관 공보팀과 출입 기자들이 소통하는 것이다"라고 말했다.

또 고 의원은 "법무부의 일방적 행동이 아닌 기자들의 요구에 맞추다 보니 생겨난 일임에도 이런 기사들이 무더기로 양산되는 이유가 무엇이냐"라며 "죽음을 피해 온 아프간 협력자와 가족들에게 필요한 지원에 대한 브리핑이었지만 야당의 논평을 무분별하게 취하며 쏟아낸 보도로 인해 결국 우산을 받쳐 든 '황제 의전' 사진 한 장만 남았다"고 문제를 꼬집었다.

고 의원은 "온라인 클릭 수에 좌우되는 언론 환경을 바꿔야 한다"며 "꽤 많은 언론인들은 현장의 상황을 모르지 않을테지만 기사를 쓰지 않을 수도 없었을 것이다"라고 언급했다. 또한 "편집권 독립은 시급한 문제이다"라며 "이런 자극적인 기사만 읽히며 악순환은 반복되면서 언론의 신뢰도는 끝없이 추락한다"고 강조했다.

그러면서도 "법무부가 잘 했다는 것은 아니다"라며 "비가 오더라도 폭우가 아닌 한 그냥 비를 맞든, 비켜 달라는 요청이 있어도 상황 설명을 하고 이해를 구했어야 했다"고 말했다. 이어 "'미라클의 감동'이 채 가시기도 전에 온라인 공간을 온통 뒤덮은 해당 기사들을 보며 사실과 진실에 대해, 언론의 현 상황에 대해 고민해 본다"며 "판단은 국민들의 몫이다"라고 글을 마무리했다.

앞서 강 차관은 지난 27일 충북 진천의 국가공무원인재개발원에서 아프간 특별입국자 초기 정착 지원 관련 브리핑을 진행했다. 그러나 약 10분간 이어진 브리핑 과정에서 한 법무부 직원이 강 차관 뒤쪽에서 무릎을 꿇고 우산을 받쳐 든 모습이 포착되어 대중들 사이에서 지나친 의전이 아니냐는 논란에 휩싸인 바 있다.

