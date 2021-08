심상정 "정권 아닌 정치 바꿔야…비주류가 주류 바꾸는 과정이 바로 정치교체"

29일 대선 출마 선언한 심상정

"34년 묵은 낡은 양당체제 불판 갈아야"

기후위기 극복·신노동법 추진·확고한 토지공개념 등 약속

"심상정과 정의당, 아낌없이 크게 써주실 때 됐다"

[아시아경제 오주연 기자] 심상정 정의당 의원이 29일 대선 출마를 공식 선언하고 "이번 대선은 거대양당의 승자독식 정치를 종식하는 선거가 되어야 한다"면서 "정권이 아닌 정치를 교체해 달라"고 밝혔다.

이날 심 의원은 줌 화상회의로 온라인 출마선언식을 갖고 "이제는 34년 묵은 낡은 양당체제의 불판을 갈아야 한다"면서 이 같이 말했다.

심 의원은 "많은 분들이 저에게 작은 정의당이 집권한다고 국정을 운영할 수 있나? 늘 묻는다"며 "비주류가 주류를 바꾸는 과정이 바로 정치교체다. 자신있다"고 강조했다. 이어 "기후위기와 불평등에 대응하는 전환적 과제를 풀어가려면 대통령 한 사람, 한 정당, 한 정권의 역량으로는 부족하다"며 "다양한 시민의 의사가 반영되는 의회중심제, 다당제를 바탕으로 한 책임 연정으로 나아가야 한다"고 말했다.

심 의원은 가장 먼저 '기후위기 극복'을 대선 과제로 내세웠다. 그는 "200년 넘은 화석에너지체제를 끝내야 한다"면서 "화석에너지의 대안은 핵발전이 아니라 재생에너지"라고 말했다. 그러면서 "2030년에는 재생에너지가 전력생산의 절반을 책임지도록 에너지 혁명을 시작하겠다"고 했다.

이와 함께 신노동법·토지공개념 등을 통해 불평등을 해소하고 젠더갈등·세대갈등 등 차별을 방치해 생긴 사회 갈등 문제 해결에도 힘을 쏟겠다고 약속했다.

심 의원은 "산업화 정당, 민주화 정당에는 이미 수고비 주실 만큼 다 주셨다"며 "촛불 정부에 대한 실망을 희망으로 바꿀 수 있는 방법은 바로 진보정당의 후보를 대통령으로 만드는 것"이라고 말했다. 그러면서 "그동안 저 심상정과 정의당을 작게 써주셨는데 이제 아낌없이 크게 써주실 때가 되었다"면서 "저와 정의당에게 주신 기회는 정의당을 넘어, 제대로 세상을 바꾸고자 하는 모든 정치세력의 힘으로 확장될 것"이라고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr