몸에 생긴 수상한 '점' 방치하다가…말기암 판정 받은 美 20대

[아시아경제 황수미 기자] "갑자기 몸에 없던 점이 생겼다면 주의 깊게 살펴보세요."

몸에 새로 생긴 점을 대수롭지 않게 여겼다가 말기암 판정을 받아 투병 중인 한 여성의 당부다.

27일(현지 시각) 영국 일간 데일리메일 등 외신에 따르면 미국 미네소타주에 사는 캐시디 피어슨(27)은 현재 피부암의 일종인 흑색종 말기 진단을 받고 투병 중이다.

캐시디는 오래전 허벅지 안쪽에 생긴 점 하나를 발견했다. 당시 그는 이 점이 암 증상이라는 것을 전혀 몰랐기에 이를 대수롭지 않게 여겼다.

캐시디는 "그 점은 연필 뒤에 달린 지우개 크기보다 조금 컸는데, 가려웠고 건조해서 긁으면 피가 났다"며 "18살 때부터 점의 모양이 바뀌고 변색했다"고 했다.

이후 등에도 비슷한 점이 생겼지만 캐시디는 이를 무시한 채 지냈다. 그러다 그는 임신했고, 건강 보험도 없어 이 점들을 계속해서 방치했다.

그러던 중 21세가 되던 해 병원에 방문한 캐시디는 충격적인 진단 결과를 받았다. 그는 피부암 중에서도 '악성 흑색종'에 걸렸으며 심지어 암세포는 이미 3기로 림프절까지 퍼진 상태였다.

그로부터 1년 뒤 암세포가 뇌를 포함한 전신에 전이됐고, 캐시디는 말기 판정을 받았다.

이에 그는 관절 치환술과 오른쪽 폐 절반 제거, 장 절제술 등의 수술을 받았으며 화학 요법과 방사선 치료 등 항암치료를 병행했다.

하지만 그는 대부분의 치료에 효과를 보지 못해 10주 동안 방사선 치료를 마치면 호스피스 병동에 들어갈 예정인 것으로 전해졌다.

캐시디는 "내게 시간이 얼마나 남아있는지 모르겠다"며 "나와 같은 사람이 나오지 않길 바란다. 최소 1년에 한 번은 피부과에 가서 검사받아야 한다. 피부에 수상한 게 보이면 상담받아야 한다"고 눈물을 흘리며 당부했다.

한편 흑색종은 멜라닌 색소를 생산하는 멜라닌 세포로부터 유래된 암종이다. 특별한 자각 증상이 없어 피부 검사를 통해 점과 구별해 내는 게 중요하다. 조기 발견과 치료가 이뤄지지 않으면 전이로 이어질 가능성이 있으며 이 경우 예후가 좋지 않다.

