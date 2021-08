엔씨, 이용자 혹평 쏟아지자 '블소2' 시스템 개편

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트가 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '블레이드&소울2(블소2)'의 서비스와 관련 이용자들의 불만이 쏟아지자 공식 사과하고, 시스템 개편에 나섰다.

엔씨는 27일 공지를 통해 '영기 시스템' 개편을 안내했다. 영기는 추가 경험치 획득률 증가, 추가 재화 획득률 증가, 비각인(거래 가능) 아이템 획득 가능 효과를 부여하는 시스템이다.

엔씨는 블소2를 출시하자마자 이용자들에게 '과도한 과금'을 유발한다는 비판에 직면한 상황이었다.

개편 이전에는 시즌 패스에 포함돼있는 '빛나는 영석' 아이템을 사용하거나 '영석 결정'을 사용해 영기를 활성화할 수 있었다. 시즌 패스를 구매하지 않은 이용자는 '영석 결정' 아이템 유지시간을 제외하면 경험치와 재화 버프를 적용 받지 못하고 각인 아이템만 획득이 가능한 구조였다.

이번 개편안을 통해 모든 이용자는 시즌 패스 상품 구매 여부와 무관하게 거래 가능한 아이템을 획득할 수 있게 된다. 구매하지 않은 이용자들의 주요 불편 사항이었던 '게임 플레이만으로 거래소를 이용하지 못하는 어려움'을 해소했다.

엔씨는 이용자 불편에 대한 보상으로 모든 이용자에게 아이템(영석 결정 300개)을 지급한다. 기존에 시즌패스 상품을 구매한 이용자는 개편 이후 영기 효과를 중첩 적용 받을 수 있다. 추가 보상으로 '빛나는 소울 소환서(11회)', '빛나는 수호령 소환서(11회)'도 각 10개씩 제공한다.

엔씨는 "이용자에게 심려를 끼친 점 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 "앞으로도 이용자 의견과 건의를 항상 경청해 올바르게 게임 서비스에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

