[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코빗은 격주로 오후 4시에 퇴근하는 주 37시간 근무제를 시범 도입했다고 27일 밝혔다.

주 37시간 근무제 시행에 따라 코빗의 임직원들은 매달 둘째, 넷째 주 금요일에 정시 퇴근 시간보다 3시간 이른 오후 4시에 퇴근한다. 이는 코로나19로 인해 재택근무 중인 임직원도 해당된다.

코빗 측은 오후 4시가 되면 시스템 상 내부 PC 네트워크가 자동차단 되는 등의 방법으로 퇴근을 유도한다고 설명했다. 내부 직원들의 만족도가 높고 업무생산성 저하도 발생하지 않아 단축근무제 정식 시행도 고려하는 것으로 알려졌다.

오세진 코빗 대표는 “회사의 성장을 위해 노력하는 임직원에게 몸과 마음을 충전할 수 있는 기회를 제공하기 위해 이 같은 제도를 도입했다”며 “앞으로도 임직원이 만족할 만한 사내 복지를 확대하겠다”고 설명했다.

