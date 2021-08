예금보험공사, 충북 대학생 대상 '온라인·비대면 취업캠프' 개최

[아시아경제 송승섭 기자]예금보험공사가 26일 충북지역에서 대학생 대상 온라인 취업캠프를 개최했다.

이번 캠프는 한국고용정보원, 한국보건복지인력개발원 및 한국소비자원과 공동으로 열었다. 코로나19 방역 상황을 고려해 지난해에 이어 온라인·비대면 방식으로 진행했다.

취업캠프에는 건국대학교(GLOCAL캠퍼스), 서원대학교, 세명대학교, 청주대학교, 충북대학교 등 충북지역 대학생 약 120명이 참석했다. 교육에는 취업전략 특강과 4개 기관의 신입직원 채용절차 등에 대한 설명, 재직자와의 취업 상담이 이뤄졌다.

특히 올해는 비대면 채용전형에 체계적으로 대비할 수 있도록 AI 모의면접과 언택트 면접전략 특강이 새롭게 포함됐다. 전년도 취업캠프 참여자의 의견을 반영해 최근 입사자들의 취업전략과 노하우를 들을 수 있는 그룹멘토링도 신규 프로그램으로 추가했다.

예금보험공사 관계자는 “향후에도 학생들의 니즈를 반영해 취업 지원을 강화하는 등 공공기관으로서의 사회적 책임이행을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr