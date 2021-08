현대모비스, 방과후 돌봄교실에 '미래車기술 체험학습' 지원

방과후 돌봄교실에 교육 콘텐츠 제공하는 첫 사례

현대모비스, 올해 1만여명 학생 지원…전년 대비 2배 이상↑

[아시아경제 유제훈 기자] 현대모비스가 방과후 돌봄교실에 미래자동차 기술 체험학습 프로그램 및 콘텐츠를 지원한다. 기업이 방과 후 돌봄교육 프로그램에 콘텐츠를 직접 지원하는 첫 사례다.

현대모비스는 방과 후 돌봄교실 초등학생을 대상으로 '주니어 공학 돌봄교실'을 신규 운영한다고 26일 밝혔다.

초등 돌봄교실은 맞벌이나 가정 사정으로 방과 후 돌봄이 필요한 학생들을 돌봄교사가 보살피는 프로그램이다. 관련한 수요는 늘고 있지만 현장에선 학생들을 위한 콘텐츠가 부족해 주로 종이접기, 그림그리기 등의 프로그램이 주를 이루는 경우가 많았다.

현대모비스가 준비한 주니어 공학 돌봄교실은 맞벌이 가정이나 방과 후 돌봄이 필요한 학생들에게 과학기술에 대한 흥미를 키우는 콘텐츠를 제공하는 사회공헌활동이다. 코로나19에 따른 원격수업의 장기화로 자칫 체험교육으로부터 소외될 수 있는 학생들을 지원하겠단 취지다.

주니어 공학 돌봄교실은 현대모비스 사업장 인근에 위치한 20여개 지역아동센터에서 초등학교 1~2학년 돌봄교실 학생들을 대상으로 오는 11월까지 총 6회 과정으로 운영된다. 참여 학생들은 전기 충전 자동차, 자가발전 손전등, LED 아크릴 무드등 등을 만들면서 미래자동차 관련 과학 원리도 함께 배울 수 있다.

이번 주니어 공학 돌봄교실은 방과 후 돌봄교육 현장에 교육콘텐츠를 직접 제공하는 첫 사례다. 기존엔 돌봄교육에 필요한 시설 구축 등이 주를 이뤘다. 현대모비스는 지난 2005년부터 운영하던 주니어 공학교실이 좋은 반응을 얻으면서 이를 돌봄교실로도 확대키로 했다.

현대모비스 관계자는 "코로나19 상황이 나아지면 임직원 강사의 수업 참여도 추진하는 등 돌봄교실을 포함한 주니어 공학교실 프로그램을 더욱 확대, 미래 과학인재를 양성하는 데 힘쓰겠다"과 밝혔다.

한편 현대모비스는 이번 주니어 공학 돌봄교실 과정과 함께 주니어 공학교실 과정을 임직원 자녀 대상으로도 확대하는 등 올해에만 총 1만여명의 학생들을 지원한다. 이는 전년 대비 두 배 이상 증가한 규모다.

