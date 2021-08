LG전자, 카카오톡 상담 도입하자 채팅상담 고객 5배로 '쑥'

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 143,000 전일대비 1,000 등락률 +0.70% 거래량 341,904 전일가 142,000 2021.08.26 10:16 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 병원용 클라우드 기반 원격진료 솔루션 출시LG마그나, COO에 하비에르 페레즈 선임…CFO는 정우일 담당LG 올레드 TV, 역대 최대 출하량…LG TV 글로벌 점유율도 2분기 '최대' close 가 지난 4월 시작한 카카오톡 채팅상담 이용 고객이 대폭 늘었다고 26일 밝혔다.

LG전자는 지난달 카카오톡을 포함한 채팅상담 이용자 수가 6만2000명이며 카카오톡 채팅상담을 도입 이전에 LG전자 서비스 홈페이지에서 채팅상담을 이용했던 고객 수에 비해 5배 규모로 늘어났다고 전했다.

LG전자는 지난 4월 카카오톡 채팅상담을 시작했으며 휴대폰이나 PC만 있으면 365일 24시간 이용할 수 있다. 카카오톡 채팅상담을 이용하면 LG전자 상담원이 고객이 촬영한 제품 사진이나 동영상을 전달받아 현상을 파악, 상담을 제공할 수 있고 채팅상담 도중에 급한 일이 생겨 중단해야 할 경우 연결 가능한 시간을 상담사에게 알려주면 해당 시간에 상담사가 채팅이나 전화연결을 통해 대화를 이어갈 수 있다.

LG전자 관계자는 "채팅상담이 늘어나는 것은 고객들이 라이프 스타일에 맞춰 효율적인 서비스를 찾고 있다는 것을 의미한다"면서 "상담이 필요한 고객은 카카오톡에서 'LG전자'를 검색해 LG전자 카카오톡 채널에서 편리하게 상담을 받을 수 있다"고 전했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr