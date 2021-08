LG디스플레이 정호영 사장, 자사주 5000주 추가 매입

[아시아경제 정현진 기자] 정호영 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 19,650 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 4,751,641 전일가 19,700 2021.08.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]LG디스플레이의 투자는 자신감…열정(OLED)과 냉정(LCD) 사이LG디스플레이, 오는 20일 기업설명회 개최LGD, '형만한 아우' 중소형 OLED 키운다…3.3조원 시설투자 단행(종합) close 대표이사 사장이 이달에만 자사주 5000주를 추가로 사들였다. 지난해 8월 처음 자사주 1만주를 매입한 이후 1년여 만이다.

23일 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 19,650 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 4,751,641 전일가 19,700 2021.08.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]LG디스플레이의 투자는 자신감…열정(OLED)과 냉정(LCD) 사이LG디스플레이, 오는 20일 기업설명회 개최LGD, '형만한 아우' 중소형 OLED 키운다…3.3조원 시설투자 단행(종합) close 에 따르면 정 사장은 지난 19일과 23일 양일에 걸쳐 자사주 5000주를 장내매수했다. 정 사장은 지난 19일 주당 2만450원에 3000주, 2만650원에 500주를 매입했고, 23일 2만900원에 1500주를 사들였다.

이에 따라 정 사장의 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 19,650 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 4,751,641 전일가 19,700 2021.08.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]LG디스플레이의 투자는 자신감…열정(OLED)과 냉정(LCD) 사이LG디스플레이, 오는 20일 기업설명회 개최LGD, '형만한 아우' 중소형 OLED 키운다…3.3조원 시설투자 단행(종합) close 자사주 보유량은 종전 1만주에서 1만5000주로 증가했다. 정 사장의 평균 자사주 매입가격은 2만605원이며, 소요 비용은 1억302만5000원이다.

정 사장의 자사주 매입은 지난해 8월 4일 이후 1년여만이다. 정 사장은 2019년 9월 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 19,650 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 4,751,641 전일가 19,700 2021.08.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]LG디스플레이의 투자는 자신감…열정(OLED)과 냉정(LCD) 사이LG디스플레이, 오는 20일 기업설명회 개최LGD, '형만한 아우' 중소형 OLED 키운다…3.3조원 시설투자 단행(종합) close 최고경영자(CEO)로 선임된 이후 11개월만인 지난해 8월 처음 자사주를 매입했다. 통상적으로 경영진의 자사주 매입은 책임경영에 대한 의지를 보여주는 것으로 분석된다.

정 사장이 이달 중 자사주 5000주를 매입한 것은 최근 떨어지는 주가를 부양하기 위한 조치로 풀이된다. LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 19,650 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 4,751,641 전일가 19,700 2021.08.23 14:55 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]LG디스플레이의 투자는 자신감…열정(OLED)과 냉정(LCD) 사이LG디스플레이, 오는 20일 기업설명회 개최LGD, '형만한 아우' 중소형 OLED 키운다…3.3조원 시설투자 단행(종합) close 주가는 연중 최고가였던 지난 4월 2만4000원대에 비해 크게 떨어져 현재 1만원 선으로 내려왔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr